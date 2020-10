Der US-Hersteller von Freizeitfahrzeugen Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, NYSE: THO) wird am 6. November eine vierteljährliche Dividende von 41 US-Cents je Aktie an seine Investoren auszahlen. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung von 2,5 Prozent oder einem Cent. Record date ist der 23. Oktober 2020. Es ist die insgesamt elfte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...