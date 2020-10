DJ PC-Nachfrage wächst so schnell wie seit 10 Jahren nicht

NEW YORK (Dow Jones)--Home Office und Home Schooling in der Pandemie haben die weltweite Nachfrage nach Computern in die Höhe getrieben. Nach einem jahrlangen Schwächeln zeigte der PC-Markt damit das zweite Quartal in Folge deutliche Wachstumsraten, wie die Marktforscher Gartner und IDC ermittelt haben. Getragen wurde das Wachstum von den Verbrauchern, doch auch die Nachfrage von Unternehmen legte etwas zu.

IDC kam auf ein Absatzplus von 14,6 Prozent im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist das höchste Quartalswachstum seit 2010. Gartner ermittelte ein Wachstum von 3,6 Prozent. Der große Unterschied des Wachstums in den beiden Untersuchungen ist auf Chromebooks zurückzuführen, die IDC den PCs zuordnet, während die größtenteils mit der Cloud arbeitenden Chromebooks von Gartner als eigene Kategorie betrachtet werden, die bei dem Marktforscher dann auf ein Plus von 90 Prozent kam.

Beide Untersuchungen bescheinigten Lenovo die Marktführerschaft bei PC, gefolgt von HP. Erst dann kamen Dell, Apple und Acer.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 01:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.