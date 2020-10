Noch Anfang dieses Jahres notierte der Euro gegenüber dem ungarischen Forint auf einem Rekordniveau von 369,58 Forint. Nachdem sich die Lage rund um die Corona-Krise etwas beruhigt hatte, kehrte das Paar in gewohnten Bahnen zurück, der übergeordnete Aufwärtstrend blieb jedoch bestehen. Ende September markierte das Paar erneut ein Hoch von über 366,00 Forint und zeigte sich siegessicher für einen Gipfelsturm. Doch offenbar haben die Euro-Bullen die Rechnung ohne die Gegenseite gemacht, in den letzten Tagen fiel das Paar auf eine markante Unterstützung um 356,00 Forint zurück. Der Kursverlauf seit Anfang Dezember zeigt sich in einer groben Seitwärtsphase, innerhalb dieser lässt sich jedoch eine eindeutige SKS-Formation erkennen. Sollte sich die Annahme durch einen zeitnahen Kursrutsch unter die Nackenlinie bestätigen, wäre dies ein klares Trendwendesignal.

Auf Nackenlinie achten

Die Horizontalunterstützung scheint zugleich die Nackenlinie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...