Reuters hat am frühen Dienstag die neuesten Energieprognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) veröffentlicht. Das in Paris ansässige Institut geht davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) die Erholung des Weltenergiebedarfs bis 2025 bedroht, so der jährliche World Energy Outlook Bericht. Wichtige Punkte In dem zentralen Szenario ...

