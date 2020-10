Tech ist plötzlich wieder in an der Börse. Die Aktie von Amazon legte am Montag den Turbo ein - der Titel ging mit einem Plus von knapp fünf Prozent aus dem Handel. Ein Grund dafür: Die Aussichten auf einen starken Prime Day und ein insgesamt sehr gutes viertes Quartal. Das Rekordhoch ist zum Greifen nah.Rückenwind erhielt Amazon auch von mehreren positiven Studien. Eine Kaufempfehlung gab es unter anderem von Top-Analyst Brent Thill. Sein Kursziel für die Aktie: 3.800 Dollar.Laut dem Jefferies-Experten ...

