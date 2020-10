Organisationen aus dem Bereich Biowissenschaften modernisieren mit Veeva ihr klinisches Datenmanagement, darunter ein zweites Top-20-Pharmaunternehmen

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass eine zunehmende Zahl von Unternehmen Veeva Vault CDMS zur Verwaltung ihrer klinischen Daten einsetzen. Immer mehr aufstrebende Biotech-Unternehmen und globale Organisationen, darunter ein zweites Top-20-Pharmaunternehmen, modernisieren ihr klinisches Datenmanagement mit Vault CDMS und starten Studien schneller. Vault CDMS wurde in über 100 klinischen Studien in allen Phasen und in verschiedenen therapeutischen Bereichen eingesetzt.

Vault CDMS ist ein modernes Cloud-Anwendungspaket, das EDC, Programmierung, Datenbereinigung und Berichterstellung miteinander vereint. Kunden bauen Studiendatenbanken in weniger als vier Wochen auf und können Änderungen während der Studie ohne jegliche Ausfallzeit vornehmen, um die von ihnen gewünschten Studien ohne technische Einschränkungen durchzuführen.

Neue innovative Funktionen wie die Konfiguration von Regeln für Bearbeitungsprüfungen und die Aktualisierung von Referenzspannen über alle Studien hinweg reduzieren manuelle Prozesse und bieten schnellere und präzisere Möglichkeiten zur Erstellung und Verwaltung von Studiendaten. Unternehmen können jetzt den Aufbau von Versuchsdatenbanken beschleunigen, die Effizienz von Studienteams verbessern und die Konsistenz der Datenverwaltung bei CRO-Anbietern erhöhen.

"Veeva Vault CDMS hilft Unternehmen dabei, mit der Komplexität der heutigen klinischen Studien Schritt zu halten", so Henry Levy, General Manager, Vault CDMS, Site, and Patient Solutions bei Veeva. "Unternehmen setzen standardmäßig die Veeva-Suite für das Management klinischer Daten ein, um einen grundlegend neuen Ansatz für die Erstellung von Studien und die Bereinigung von Daten zu erhalten."

Auf dem bevorstehenden Veeva R&D Quality Summit vom 13. bis 14. Oktober 2020 werden führende Organisationen darüber diskutieren, wie die Standardisierung auf Vault CDMS ihnen dabei hilft, Studien schneller und effizienter zu erstellen und zu bereinigen:

Eli Lilly and Company modernisiert die Datenmanagementinfrastruktur, um alle Studiendaten für eine zentralisierte Datenbereinigung und -transformation zu aggregieren.

modernisiert die Datenmanagementinfrastruktur, um alle Studiendaten für eine zentralisierte Datenbereinigung und -transformation zu aggregieren. Alcon unterstützt schnelle Starts von Studien, die für die schnellen Entwicklungszyklen von medizintechnischen Produkten entscheidend sind.

unterstützt schnelle Starts von Studien, die für die schnellen Entwicklungszyklen von medizintechnischen Produkten entscheidend sind. Parker Institute of Cancer Immunotherapy behandelt die Anforderungen hochkomplexer Studien, die von älteren Systemen nur schwer zu unterstützen sind.

Vault CDMS ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite, der ersten Cloud-Plattform der Branche, die das Management klinischer Daten und den klinischen Betrieb miteinander vereint. Mehr als 300 Unternehmen nutzen klinische Anwendungen von Veeva, darunter 45 Sponsoren, die Veeva Vault EDC nutzen.

Der Veeva R&D Quality Summit ist eine Online-Veranstaltung, die für Fachleute der Biowissenschaften offen ist. Registrieren Sie sich und sehen Sie sich die Tagesordnung unter veeva.com/Summit an.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen einschließlich Daten, Software und Dienstleistungen für die globale Biowissenschaftsbranche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der San Francisco Bay Area, mit Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

