Heute Abend ist es endlich soweit: Ab 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen neue Produkte vorstellen - diesmal aller Voraussicht nach auch die neuen iPhone-12-Modelle. Die Vorfreude auf das Apple-Event hat der Aktie des Tech-Konzerns am Montag bereits ein dickes Plus beschert. Im Vorfeld der Veranstaltung wird wie immer eifrig spekuliert, was genau Apple präsentieren wird. Die meisten Experten erwarten insgesamt vier neue Smartphone-Modelle: Zwei Einsteigergeräte, ...

