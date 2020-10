DGAP-News: Gecci Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Die Gecci-Anleihe mit einem Festzins von 5,75 % p.a. kann jetzt auch außerbörslich gezeichnet werden



13.10.2020 / 09:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Gecci-Anleihe mit einem Festzins von 5,75 % p.a. und 5 Jahren Laufzeit kann jetzt auch außerbörslich gezeichnet werden

- Zeichnung über Onlineportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de

- Neues Modell der Mietübereignung stellt attraktive Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf dar

- Emissionserlös dient dem Bau von Eigenheimen

Nettlingen, 13. Oktober 2020: Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) der Gecci Investment KG kann ab sofort auch auf dem Online-Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575 außerbörslich zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG stellt das Online-Zeichnungsportal zur Verfügung und fungiert als Selling-Agent für qualifizierte Anleger. Darüber hinaus kann die nicht nachrangige Anleihe weiterhin an der Börse Frankfurt gekauft werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

Baufinanzierung und Realisierung ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand

Die Gecci Gruppe hat einen neuen Weg ins Eigenheim entwickelt. Alleinstellungsmerkmal ist die Baufinanzierung ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. So bietet das von der Gecci Gruppe entwickelte Modell der Mietübereignung (www.mietübereignung.de) für Bauherren einen schrittweisen Erwerb der Immobilie - kapitalschonend und flexibel wie bei der reinen Miete. Zusätzlich erhält der künftige Eigentümer durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch die grundpfandrechtliche Sicherheit wie bei der klassischen Bankfinanzierung. Bei dem unter Gecci Rent And Buy(R) firmierenden Modell wählen Kunden aus verschiedenen Massivhäusern oder Eigentumswohnungen mit KfW-Standard und bringen ihre individuellen Ideen mit ein. Zur Finanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Die ersten 17 Massivhäuser sind bereits entwickelt. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen und unter anderem durch die Unternehmensanleihe finanziert werden. Realisiert werden die Objekte von der Gecci Alliance KG, einem Verbund aus Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen. So erhalten Gecci-Kunden alle Leistungen auf dem Weg zu ihrer Traumimmobilie aus einer Hand.

Wohnungsneubaubedarf ist in Deutschland seit Jahren ungedeckt

Mit dem Bau und der Finanzierung von Wohnimmobilien in Deutschland bewegt sich Gecci in einem Milliardenmarkt. Die eigenen vier Wände sind in Deutschland der Lebenstraum Nr. 1. - nicht nur zur Eigennutzung, sondern auch als Altersvorsorge und Kapitalanlage. Doch steigende Grundstücks- und Immobilienpreise werden eine zunehmende Herausforderung für den Eigentumserwerb. Außerdem deckt der Wohnungsneubau in den Ballungszentren seit Jahren den Bedarf nicht ab. Die Folge: Mit rund 47 % ist die Wohneigentumsquote in Deutschland im europäischen Vergleich niedrig und liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 69 %.

"Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Neubaukredite mit einem Volumen von 263 Milliarden Euro ausgegeben. Gleichzeitig werden seit Jahren bis zu 50 Prozent der Kreditanträge abgelehnt. Dabei muss es nicht an der grundsätzlichen Bonität scheitern - beispielsweise wenn eine junge Familie zwar über ein hohes Gehalt verfügt, aber noch nicht genügend Eigenkapital ansparen konnte. Auch befristete Arbeitsverträge oder Selbständigkeit sind häufig K.O.-Kriterien, obwohl die Bonität eigentlich stimmt. Manche Interessenten wollen schlicht ihr Eigenkapital nicht über Jahrzehnte binden und trotzdem Eigentum erwerben", sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe und persönlich haftender Gesellschafter der Gecci Investment KG. "Das von uns entwickelte Modell der Mietübereignung bietet Bauherren eine sehr attraktive, liquiditätsschonende und sichere Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf und unserer Gruppe großes Wachstumspotenzial."

Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren bundesweit mindestens 40 Eigenheime und 20 Mehrfamilienhäuser mit je 11 Wohneinheiten zu realisieren und in der Folge stetige Erträge zu generieren, um die Mietübereignung mit Gecci Rent And Buy(R) langfristig als wichtigste Alternative zur klassischen Baufinanzierung über Banken zu etablieren. Neben der Anleihe nutzt Gecci langfristige Bank- und KfW-Darlehen. Dort liegt der Zinssatz derzeit bei unter 1,5 % p.a.

Die Gecci Gruppe ist ein Spezialist für die Beratung und die Abwicklung von unterschiedlichsten Bauprojekten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Das Leistungsspektrum reicht von der Bauberatung und -planung bis zum schlüsselfertigen Bau für private und gewerbliche Kunden. Bis heute hat die Gecci Gruppe an Projekten im In- & Ausland mit einem Gesamtvolumen von über 9 Milliarden Euro mitgewirkt und über 27.000 Quadratmeter Wohnraum im Auftrag von bzw. in Zusammenarbeit mit Architekten, Baugesellschaften und Bauträgern realisiert.

Eckdaten zur Gecci-Anleihe:

Emittent: Gecci Investment KG

Emissionsvolumen: bis zu 8 Mio. Euro

ISIN / WKN: DE000A3E46C5 / A3E46C

Kaufmöglichkeiten: Börse Frankfurt &

Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Zinssatz (Kupon): 5,75 % p.a.

Laufzeit: 5 Jahre (1. August 2020 bis 31. Juli 2025)

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 02. August 2021

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (nicht nachrangig)

Wertpapier-Informationsblatt (WIB): gecci-investment.de & hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci575

Kontakt

Gecci Investment KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // gecci-investment.de // anleihe@gecci-investment.de

Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de

WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.