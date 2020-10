Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Berichtssaison mit Spannung erwartet

09.10.2020 - Die turbulente Debatte der beiden US-Präsidentschaftskandidaten am 29. September scheint gefühlt schon wieder Monate hinter uns zu liegen. Stattdessen ließ die gegen Ende letzter Woche vermeldete Covid-19-Erkrankung des US-Präsidenten die Drähte der Nachrichtenagenturen weltweit heiß laufen. Überraschend zügig konnte Trump das Militärkrankenhaus Walter Reed am Montag dieser Woche wieder verlassen. Für Verwunderung sorgte zudem die Entscheidung Trumps, die Verhandlungen mit den Demokraten über das dringend erwartete fiskalpolitische Hilfspaket (wir hatten letzte Woche darüber berichtet) abzubrechen. Nichtsdestotrotz ließ er wissen, dass er Schecks in Höhe von 1.200 USD je Steuerzahler auszustellen bereit sei und Hilfszahlungen an Fluggesellschaften (25 Mrd. USD) befürworte. Ob die Covid-19-Erkrankung die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl Trumps wirklich so negativ beeinflusst wie manche der jüngsten Umfragen ausweisen, bleibt abzuwarten (aktueller Umfragemittelwert Wahlsieg Trump: 41,9%; Biden: 51,6%; Quelle: Real Clear Politics). Neben der Covid-19 Krise und der hohen Bewertung am Aktienmarkt ist die Wahl in den USA ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Die Volatilität an den Märkten wird vermutlich bis zum 3. November 2020 hoch bleiben.

Start der Q3-Berichtssaison - Analysten wieder optimistischer

Angesichts der fortschreitenden Erholung der US-Wirtschaft warten die Investoren mit Spannung auf die in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Bereits in der nächsten Woche werden die großen US-Banken wie JPMorgan und Citigroup ihr Zahlenwerk der Öffentlichkeit präsentieren. Auf aggregierter Ebene sollte sich der Gewinnrückgang im Bankensektor (S&P 500) auf knapp 30% summieren (ggü. Vorjahresquartal; Quelle Schätzungen jeweils FactSet). Während die Umsatzentwicklungen in kapitalmarktnahen Bereichen durch die zuletzt hohen Handelsaktivitäten tendenziell stabiler ausfallen dürften, rechnet das Gros der Analysten auf der Kreditseite mit einem weiterhin schwachen Bild. Auch die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank dürfte ein belastender Faktor für die Banken darstellen.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel "Hollywood lässt grüßen - Berichtssaison mit Spannung erwartet" .







