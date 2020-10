Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Ceconomy. Der Konzern hat sich in der Corona-Krise besser geschlagen als erwartet. Das zeigen erste Aussagen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20. Am Markt kommt die Meldung sehr gut an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.