Basel (awp) - Bei den Roche-Bons scheinen am Dienstag unterschiedliche Kräfte am Werk zu sein. Entsprechend bewegen sich die Aktien zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Als grundsätzlich positiv werten Analysten die Nachrichten zum Corona-Antikörper-Test, den der Pharmariese nun lanciert. Zum anderen stehen an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...