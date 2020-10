Die Aktie von Royal Dutch Shell A befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Nun könnte es allerdings zu einem nachhaltigen Trendwechsel von Short auf Long kommen.Analyse:Seit Mitte Juni befindet sich das Papier des Energiekonzerns wieder auf dem Rückzug und ist von etwa 16,00 Euro per Mitte Juni auf 10,15 Euro per Anfang Oktober gefallen. Seitdem befindet sich die Aktie des Ölmultis wieder kräftig auf dem Vormarsch. Royal Dutch Shell will die Kosten senken und deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...