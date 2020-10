DJ Panetta: EZB entscheidet Mitte 2021 über digitalen Euro

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta bis Mitte nächsten Jahres darüber entscheiden, ob sie einen digitalen Euro emittieren wird. Panetta sagte am Montagabend im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments laut veröffentlichtem Redetext, die EZB warte nun die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation ab und werde gegen Mitte 2021 über das Projekt entscheiden. Erst dann werde die EZB die genauen Charakteristika des digitalen Euro festlegen.

Der Italiener wies darauf hin, dass ein digitaler Euro nicht nur eine technische Herausforderung sei, sondern auch politische und juristische Fragen aufwerfe. So müsse das digitale Geld den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittel erhalten, wie ihn derzeit nur Euro-Banknoten und -Münzen hätten.

"Sein Design sollte außerdem die Möglichkeiten berücksichtigen, dass Investoren versuchen, massenhaft Bankeinlagen in digitalen Euro umzuwandeln, was negative Folgen für den Bankensektor und die Finanzstabilität haben könnte", sagte Panetta. Nach seinen Worten prüft die EZB die Möglichkeit, den digitalen Euro so auszugestalten, dass er zwar ein attraktives Zahlungsmittel, aber kein Investment ist.

Panetta verwies dabei auf den von ihm und dem EZB-Generaldirektor Ulrich Bindseil unterbreiteten Vorschlag, den digitalen Euro für Zahlungen privater Haushalte von einem negativen Einlagenzins freizustellen.

