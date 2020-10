Die amerikanische A. O. Smith Corporation (ISIN: US8318652091, NYSE: AOS) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents an. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (24 Cents) um knapp 8,3 Prozent. Seit dem Jahr 1940 schüttet A. O. Smith eine Dividende an die Aktionäre aus. Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,04 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht ...

