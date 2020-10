Zürich (www.fondscheck.de) - Der CoCo-Anleihen-Markt blickt auf ein gutes drittes Quartal und eine starke Performance im Juli, August sowie in der ersten Septemberhälfte zurück, so die Experten von Swisscanto Invest."Die Ergebnisse der Banken zeigten, dass die Rentabilität vor Rückstellungen stabil war; wenn auch die Risikovorsorge in Form von Rückstellungen für Kreditrisiken sich negativ auf die Nettogewinne ausgewirkt hat - was wir so erwartet hatten. Steigende CET1- Kapitalniveaus - also beim harten Kernkapital - als Folge des Dividendenverbots und steigende Kapitalpuffer wurden am CoCo-Anleihen-Markt insgesamt positiv aufgenommen. Der Benchmark-Index ICE BofA Contingent Capital Index zeigte im 3.Quartal 2020 eine positive Performance von 3,75 Prozent, damit beläuft sich die Index-Performance Year-todate auf minus 0,55 Prozent", so Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO. ...

