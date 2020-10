Die MorphoSys AG startet die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe 2020/25: Hierfür bietet das biopharmazeutische Unternehmen nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-TSV mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 325 Mio. EUR Institutionellen im Rahmen einer Privatplatzierung an. Die in 100.000 EUR gestückelten Wandel-TSV werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben und können in bis zu ca. 2,65 Mio. neue und/oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...