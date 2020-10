Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bis zur US-Wahl ist es nicht mehr lange - bisher halten sich die Börsen stabil bis optimistisch. Geht das so weiter? Marktkenner Christian Henke, IG, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was die Aktienmärkte in der Zeit bis zur Wahl beeinflussen könnte und inwiefern Corona-Sorgen aktuell eher ausgeblendet werden. Wie DAX, US-Börsen, Gold und Bitcoin gerade aufgestellt sind, mehr dazu im vollständigen Interview.