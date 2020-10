München (ots) -Ausgerechnet zu Beginn der Herbstferien haben die meistenBundesländer ein Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschenRisikogebieten verhängt. Hoteliers, Gastronomen undWirtschaftsverbände laufen dagegen Sturm. Am Mittwoch wollen dieMinisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nocheinmal darüber beraten. Wie sinnvoll ist die Einschränkung derReisefreiheit - sogar innerhalb von Deutschland? Und welche Maßnahmenhelfen im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen? Dazu zu Gastder Virologe Hendrik Streeck.Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA geht in die Schlussphase.Seit Donald Trumps Corona-Erkrankung ist der Vorsprung vonHerausforderer Joe Biden laut Umfragen weiter gewachsen. Doch derPräsident steigt nun wieder in den Wahlkampf ein. Kann Trump dasRuder noch herumreißen? Sandra Maischberger spricht mit Mary L.Trump, der Nichte von Donald Trump, und dem Politologen StephanBierling.Nach der Räumung eines besetzen Hauses in Berlin kam es am Wochenendezu Ausschreitungen der linken Szene. Steckt dahinter berechtigteKritik an steigenden Mietpreisen und Gentrifizierung? Mitten in derCorona-Pandemie streikten letzte Woche Beschäftigte des öffentlichenNahverkehrs. Sind solche Streiks während einer Pandemie fehl amPlatz?Es diskutieren, kommentieren und erklären dieHauptstadtkorrespondentin der "Süddeutschen Zeitung" CerstinGammelin, "Welt"-Autorin Susanne Gaschke und der Physiker undWissenschaftsjournalist Vince Ebert.Die Gäste:Hendrik Streeck (Virologe)Mary L. Trump (Nichte von Donald Trump)Stephan Bierling (Politikwissenschaftler)Vince Ebert (Physiker und Moderator)Cerstin Gammelin (stv. Leiterin "SZ"-Hauptstadtbüro)Susanne Gaschke ("Welt"-Autorin)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH."maischberger. die woche" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868,E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4732557