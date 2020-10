Heute ist der 13.10. und im Grunde ein ganz normaler Tag im Corona-Jahr. Auch vor 12 Jahren gab es eine grosse Krise, Stichwort Lehman & Co., damals passierte das im Oktober, was heuer Ende März passierte Eine starke Gegenbewegung nach oben. Und so kommt es, dass das grösste Prozent-Plus in der ATX-Geschichte noch immer vom 13.10.2008 datiert: +12,77 Prozent. Es kommt aber noch besser: Am gleichen Tag stiegen Andritz um 27,66 Prozent und voestalpine um 27,23 Prozent. Wir haben den Intraday-Newsflow von damals ungläublich nachkontrolliert ... 2008-10-13 16:42:16 voestalpine explodiert um 31 Prozent2008-10-13 09:47:05 Andritz um mehr als 27% gestiegen2008-10-13 18:19:25 ATX sprintet um historische 12,77 Prozent nach oben. Ausgewählte weitere Stories vom ...

