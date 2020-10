Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen aus den Schwellenländern tendierten im September nach zuvor freundlichen Handelsmonaten schwächer, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index hätten Hartwährungstitel einen Verlust in Höhe von 1,9 Prozent verbucht. Dabei hätten aufkommende Corona-Sorgen, der fallende Ölpreis sowie ein temporär stärkerer US-Dollar auf die Marktstimmung gedrückt. US-Staatsanleihen hätten hingegen im September in engen Bandbreiten seitwärts gehandelt. Die Renditeveränderungen dort seien gegenüber dem Vormonat über alle Laufzeiten hinweg nur marginal gewesen. ...

