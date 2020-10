- Auslieferung der Online-Aufträge für HespercoTM-Kapseln hat begonnen

- Verkauf von HespercoTM-Kapseln im Einzelhandel startet Anfang November

MONTREAL, QUEBEC, 13. Oktober 2020 - Valeo Pharma Inc. (CSE:VPH, OTCQB: VPHIF, FWB:VP2) ("Valeo"), ein kanadisches Spezialpharmaunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Auslieferung der Online-Aufträge für seine einzigartige Flavonoidformulierung HespercoTM begonnen hat. Die HespercoTM -Kapseln enthalten ein hochwirksames Antioxidans, dessen Einnahme das Immunsystem unterstützt.

"Wir von Valeo freuen uns bekannt zu geben, dass wir mit der Erfüllung der Online-Aufträge zu Hesperco(Hesperco.com) begonnen haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Unterstützung des Immunsystems, die unsere Hesperco-Kapseln bieten, in dieser herausfordernden Zeit besonders wichtig ist", meint President und CEO Steve Saviuk. "Wir rechnen damit, dass unsere Hesperco-Kapseln Anfang November bei den größeren Einzelhändlern im Gesundheitswesen landesweit erhältlich sein werden."

Im April 2020 hat Valeo mit der Firma Ingenew Pharma Inc. ("Ingenew"), www.ingenewpharma.com, eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HespercoTM unterzeichnet. Ingenew ist für die Bereitstellung von klinischen und wissenschaftlichen Daten verantwortlich, die im Rahmen der Marktpositionierung sowie der Handels- und Kommunikationskampagnen für HespercoTM verwendet werden.

Über HespercoTM

Valeo hat mit den HespercoTM-Kapseln eine einzigartige Hesperidinformulierung entwickelt, die in Fläschchen zu je 60 Kapseln erhältlich ist. Hesperidin ist ein Flavonoid mit stark antioxidativen Eigenschaften, das zur Unterstützung des Immunsystems beiträgt.

Über Valeo Pharma

Valeo Pharma ist ein Spezialpharmaunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt in der Vermarktung innovativer nicht verschreibungs- und verschreibungspflichtiger Produkte mit einer Fokussierung auf neurodegenerative Erkrankungen, onkologische Produkte und Spezialprodukte für Krankenhäuser in Kanada liegt. Von seinem Firmensitz in Kirkland (Quebec) aus verfügt Valeo Pharma über alle internen Qualifikationen zur Registrierung und eine ausgereifte Infrastruktur, die eine ordnungsgemäße Handhabung seines wachsendes Produktportfolio durch sämtliche Vermarktungsphasen ermöglicht. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.valeopharma.com bzw. über LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Zielen, Strategien und Geschäften von Valeo, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Aussagen sind "zukunftsgerichtet", da sie auf unseren aktuellen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen basieren. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als ungenau erweisen.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Valeo Pharma

Steve Saviuk

President und CEO

514 693-8830

saviuk@valeopharma.com

Frederic Dumais

Director, Communications & Investor Relations

514-782-8803

dumais@valeopharma.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

