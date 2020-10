Bis 2035 könnten mehr als zwei Drittel aller Neuwagenzulassungen in Europa auf Elektroautos fallen. Das vollautonome Fahren dagegen benötigt noch mehr Zeit. In ihrem neunten Bericht zum Thema stellt die Wirtschaftsberatung PwC fest, dass Europa und China die USA in Sachen Elektromobilität im kommenden Jahrzehnt abhängen werden. Dort heißt es, für das Jahr 2035 sei in der EU mit einem Marktanteil elektrischer Fahrzeuge von 67 Prozent zu rechnen. China soll zu diesem Zeitpunkt 55 Prozent erreicht haben, während die USA bloß auf 14 Prozent kommen...

