NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever PLC mit "Underperform" und einem Kursziel von 4300 Pence in die Bewertung aufgenommen. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Konsumgütersektor auf die große Bedeutung einer nachhaltigen Preissetzungsmacht. Von dorther komme die Ertragskraft. Zum niederländisch-britischen Unilever-Konzern merkte er an, dass dessen Produkt-Kategorien zunehmend an Bedeutung verlören. Die Sparte Wasch- und Reinigungsmittel scheine bei Unilever die beste zu sein, aber auch die kleinste./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus



ISIN: GB00B10RZP78

