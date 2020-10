Wien (www.fondscheck.de) - Welche Investmentfonds haben die größten Anteile am Bestandsvolumen österreichischer Lebensversicherer? Die Antworten gibt eine detaillierte Analyse von "FONDS professionell", so die Experten von "FONDS professionell".Wechsel an der Spitze der größten Bestandsfonds innerhalb der österreichischen Fondspolicen: Die Hitliste der größten Bestandsfonds in fondsgebundenen Lebensversicherungen werde nicht mehr vom Templeton Growth angeführt. Der Anteil des Portfolios am aktuellen Fondspolicen-Volumen von 206 Milliarden Euro sei von 3,69 auf 3,42 Prozent gesunken. Damit lande der mehr als sechs Milliarden Euro schwere Flaggschifffonds von Franklin Templeton bei diesem Ranking nunmehr auf Platz zwei. Zu diesem Ergebnis komme eine exklusive Auswertung von "FONDS professionell". ...

