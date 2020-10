Mainz (ots) -Woche 42/20Mittwoch, 14.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.35 Genial konstruiertMega-BautenGroßbritannien 201811.20 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikAutomobilGroßbritannien/Deutschland 201912.05 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRoboterGroßbritannien/Deutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:15.50 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDas BermudadreieckDeutschland 202016.30 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDie Suche nach Attilas GrabDeutschland 202017.20 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDer Schatz der NibelungenDeutschland 202018.05 Mythos - Die größten Rätsel der GeschichteDer Heilige GralDeutschland 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201722.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteKönig Salomos sagenhafter ReichtumGroßbritannien 201823.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 201823.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer Turmbau zu BabelGroßbritannien 20170.40 heute journal1.05 Saudi-Arabien - Öl,Tradition und ZukunftNeue FreiheitNiederlande 20191.50 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und ZukunftMacht der PrinzenNiederlande 20192.35 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und ZukunftHeilige StättenNiederlande 20193.20 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und ZukunftHarte WirklichkeitNiederlande 20194.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 2018Donnerstag, 15.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 20186.40 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von AfrikaFrankreich 20167.25 Kongos Superreiche - Luxus und Elend in ZentralafrikaFrankreich 20208.10 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:12.40 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 201813.25 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 201214.10 Wunderwerke der WeltgeschichteChinas große MauerFrankreich 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Schottland - Kampf der ClansBruder gegen BruderGroßbritannien 201821.40 Schottland - Kampf der ClansRobert the BruceGroßbritannien 201822.25 Schottland - Kampf der ClansVerrat an der KöniginGroßbritannien 201823.10 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieMacht und LeidenschaftGroßbritannien 201623.55 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieSex und TyranneiGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieTrugbild und VerfallGroßbritannien 20161.50 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht am JordanGroßbritannien 20172.35 Mysterien des MittelaltersDer Krieger von JanakkalaGroßbritannien 20153.20 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von MästerbyGroßbritannien 20134.05 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4732932