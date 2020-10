DJ Gewinnrückgang bei der Citigroup nicht so stark wie befürchtet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Corona-Krise hat der Citigroup auch im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Der Gewinnrückgang von gut einem Drittel fiel allerdings nicht so stark aus wie befürchtet.

Die Citigroup verdiente im dritten Quartal 3,2 Milliarden US-Dollar und damit 34 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, was unter anderem höheren Kosten und den niedrigen Zinsen geschuldet war. Im zweiten Quartal hatte die Bank wegen einer massiven Risikovorsorge im Zuge der Corona-Krise allerdings lediglich 1,3 Milliarden verdient.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Berichtszeitraum auf 1,40 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 91 Cent gerechnet. Die Einnahmen sanken um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 17 Milliarden Dollar. Einem schwächeren Privatkundengeschäft standen höhere Einnahmen in der Unternehmens- und Investmentbank gegenüber. Hier profitierte die Bank von steigenden Erträgen im Anleihen- und Aktienhandel sowie im Investmentbanking.

Zuvor hatte JP Morgan positiv mit einem leichten Gewinnanstieg überrascht. In den nächsten Tagen stehen die Quartalsberichte von Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley an. Die Anleger hierzulande müssen sich noch bis übernächste Woche gedulden, wenn die Deutsche Bank Zahlen für das dritte Quartal vorlegt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 08:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.