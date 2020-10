Einer meiner liebsten Anlagetipps stammt von David Gardner, dem Mitbegründer von The Motley Fool. Er sagte: "Sorge dafür, dass dein Portfolio so aufgestellt ist, dass es zukunftssicher ist." Die Idee dabei ist, für das Portfolio Unternehmen auszuwählen, die einen optimistischen Blick auf die Zukunft geben. Drei Unternehmen, die für mich in diese Kategorie passen, sind Shopify (WKN: A14TJP), Livongo Health (WKN: 866993) und Asana (WKN: A2QAMV). Warum aber genau diese drei? Shopify Shopify ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...