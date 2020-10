Thales stellt dem Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles einen national und international konformen digitalen Führerschein bereit.

Thales wird als Anbieter von Berechtigungsnachweisen (Credential Service Provider) fungieren und damit das Herzstück der staatlichen Programme zur Identitätsprüfung und Online-Authentifizierung bilden.

Thales wird darüber hinaus eine digitale Führerscheinlösung für die Einwohner Floridas bereitstellen, mit der sie ihre Identität, einschließlich Alter und Fahrerlaubnis, nachweisen können.

Der Bundesstaat Florida ist der erste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, der digitale Führerscheine mit modernsten Sicherheitsmechanismen ausstattet, die den strengen nationalen und internationalen Normen voll und ganz entsprechen. Thales wird das Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles mit mobilen Diensten zur Überprüfung von Führerscheinen sowie mit einer digitalen Führerscheinlösung für die Einwohner Floridas versorgen.

Ab 2021 werden die Einwohner Floridas die Möglichkeit haben, neue digitale Führerscheine zu beantragen, die auf einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones und Tablets, leicht zugänglich sind. Diese digitalen Führerscheine entsprechen den nationalen und internationalen Standards der American Association of Motor Vehicle Administrators und der International Organization for Standardization, d.h., sie können in den gesamten Vereinigten Staaten und international verwendet werden.

Diese neuen digitalen Führerscheine haben die gleiche Gültigkeit wie herkömmliche Führerscheine und ermöglichen die Überprüfung der Identität, einschließlich Altersnachweis und Fahrerlaubnisklassen. Darüber hinaus sind sie ein starkes Authentifizierungsinstrument, das es den Einwohnern Floridas ermöglicht, sich für eine Vielzahl von Diensten online sicher auszuweisen.

Um die traditionelle Verwendung des Führerscheins als Identitätsausweis zu ergänzen, können die Einwohner Floridas jetzt einfach ihre mobile Identifikationsanwendung aktivieren, die Art der erforderlichen Überprüfung auswählen und auf ihr mobiles Gerät hochladen. Das mobile Gerät verlässt nie die Hand des Besitzers, was es zu einer kontaktlosen und bequemen Möglichkeit macht, den Ausweis vorzuzeigen.

"Ich freue mich auf dieses Innovationsprojekt, das den Bundesstaat Florida zu einem landesweit führenden Anbieter sicherer und vertrauenswürdiger mobiler Identifikation machen wird, was für unseren Gouverneur Ron DeSantis eine Priorität darstellt", so Terry L. Rhodes, Executive Director des Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. "Wir haben uns nachhaltig für die Modernisierung fast aller Aspekte dessen eingesetzt, was unsere Abteilung tut und wie die Kunden auf unsere Dienste zugreifen. Thales ist ein großartiger Partner, wenn Florida nun in die Zukunft der mobilen Identifikation schreitet".

"Da ID-Betrug immer häufiger und raffinierter wird, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die ID-Überprüfung durch zusätzliche Software-Sicherheitstechnologien zu verstärken. In Zukunft werden sich Unternehmen wie Flughäfen, Hotels, Autovermieter usw. in Florida auf Thales verlassen können, wenn es darum geht, Kunden zu identifizieren und gleichzeitig ihre Privatsphäre zu schützen", erklärte Tony Lo Brutto,VP NORAM, Identity and Biometric Solutions bei Thales.

Die digitalen Führerscheine sind schwieriger zu fälschen, da sie einen sicheren digitalisierten Ausweis enthalten, dessen Authentizität überprüft werden kann, anstatt einfach ein digitales Bild eines Führerscheins anzuzeigen, das leicht manipuliert werden könnte.

Für einen stärkeren Schutz der Privatsphäre bestimmen die Nutzer digitaler Führerscheine, welche Informationen je nach Kontext von der App angezeigt werden. Um zum Beispiel ein Kasino zu betreten, muss nur nachgewiesen werden, dass die Person alt genug ist, und der digitale Führerschein zeigt nur diese Informationen an nicht den Namen, das Geburtsdatum oder die Adresse des Inhabers.

Das Programm für digitale Führerscheine in Florida baut auf dem starken Fundament von Thales auf, das staatliche Identitätsprogramme für elf weitere US-Bundesstaaten und fünf kanadische Provinzen unterstützt.

Anmerkung für Redakteure

Thales, ein führendes Unternehmen im Bereich der Technologie für digitale Führerscheine, führte im Rahmen einer Partnerschaft und eines Zuschusses, der 2016 vom US National Institute of Standards and Technology vergeben wurde, erfolgreich die ersten Pilotprojekte für den digitalen Führerschein oder den digitalen Führerschein in mehreren US-Bundesstaaten durch. Thales erhielt kürzlich eine nationale Anerkennung von Frost Sullivan und ABI Research für die Digital ID Wallet, die die digitale Führerscheinlösung enthält.

