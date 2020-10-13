DJ OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) (CRWU) OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 13-Oct-2020 / 14:40 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. *Net Asset Value(s)* FUND: OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX. GRAINS TR UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 12/10/2020 NAV PER SHARE: USD: 76.6850 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 11300 CODE: CRWU ISIN: LU0876440222 Category Code: NAV TIDM: CRWU Sequence No.: 85839 EQS News ID: 1140634 End of Announcement EQS News Service
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October 13, 2020 08:40 ET (12:40 GMT)
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