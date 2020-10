DJ Qiagen steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seine eigenen Prognosen übertroffen. Das Diagnostikunternehmen profitierte dabei weiterhin vor allem von einer hohen Nachfrage nach Corona-Tests.

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, verbesserte sich der Gewinn je Aktie überproportional zum Umsatz währungsbereinigt um 61 Prozent auf 0,58 US-Dollar und lag damit am oberen Ende der am 13. Juli in Aussicht gestellten 0,52 bis 0,58 Dollar.

Der Nettoumsatz stieg - sowohl zu tatsächlichen Wechselkursen als auch um diese bereinigt - um 26 Prozent auf 481,3 Millionen Dollar. Dies lag über der ausgegebenen Prognose von 16 bis 21 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Der Umsatz mit Nicht-Corona-Produkten fiel im Berichtsquartal währungsbereinigt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. So sank der Umsatz des Tuberkulose-Tests laut Mitteilung gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf etwa 53 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal habe der Rückgang noch bei 46 Prozent gelegen.

Auf Basis der Wechselkurse am 30. September geht die Unternehmensführung von einem positiven Währungseffekt auf das Ergebnis aus.

Die ausführlichen Zahlen für das dritte Quartal und den Neunmonatszeitraum sollen weiterhin am 4. November veröffentlicht werden. Eine Telefonkonferenz findet am 5. November statt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 09:23 ET (13:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.