Leipzig (ots) - Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken und bessere Strafverfolgung von Hass und Beleidigungen im Netz, das wünscht sich Model Sara Kulka im neuen Mitmach-Podcast "Deine & Meinung" von MDR SPUTNIK zum Thema "Social Media abschaffen?" Am 12. Oktober wurde das Auftaktgespräch für den neuen und bundesweit ersten interaktiven Podcast aufgezeichnet. Noch bis Ende der Woche kann jeder einfach per Sprachnachricht mitdiskutieren und Teil des Podcasts werden.Als Mutter würde Model Sara Kulka Social Media "sofort intuitiv" abschalten, für sich selbst allerdings nicht. Die 30-Jährige wurde 2012 als GNTM-Kandidatin bekannt, damals spielten die sozialen Netzwerke noch keine große Rolle. Inzwischen ist Kulka Influencerin und hat über 200.000 Fans bei Instagram und freut sich über ihre starke weibliche Community, erzählt die 30-Jährige MDR SPUTNIK-Moderator Raimund Fichtenberger im MDR-Funkhaus in Halle. Trotzdem wünscht sich das Model, das wegen eines Stalkers unter Polizeischutz steht, bessere Strafverfolgung von Hass und Hetze im Netz: "Wenn dich auf der Straße jemand beleidigt oder anpöbelt, rufst du doch auch die Polizei."Zur Diskussionsrunde war auch die Psychologin Dr. Annegret Wolf aus Halle eingeladen. Sie erläuterte den Suchtfaktor: "Soziale Netzwerke sind so beliebt, weil sie unser Belohnungssystem in Gehirn triggern und ständig neue Reize aussenden. Wenn wir Likes bekommen, schüttet unser Gehirn eine Runde Dopamin aus. Deshalb können Facebook, Insta und Co. auch abhängig machen."Die Psychologin warnt: "Es kommt darauf an, wie ich konsumiere und das ich aufpasse, was das mit mir macht. Die Sozialen Medien dürfen nicht deinen Alltag bestimmen." Ein Befürworter von Facebook und Co ist Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert, der ebenfalls im neuen Mitmach-Podcast zu Wort kommt: "Ohne Social Media würden auch heute weitgehend Chefredaktion, Zeitungen und Fernsehstationen darüber entscheiden, welche Nachrichten uns erreichen und welche nicht. Social Media ermöglicht es uns, dass über unsere Themen, die uns wichtig sind, gesprochen wird und nicht über das, was ältere Herrschaften in den Redaktionsstuben bereden wollen."Podcast-Innovation aus HalleJetzt sind die Hörerinnen und Hörer gefragt, ihre Meinung zum Thema zu sagen, denn beim neuen "Deine & Meinung"-Podcast ist das Feedback der Nutzer von Anfang an Teil des Podcasts, sie sind direkt an der Entstehung des Formats beteiligt.Mit der MDR SPUTNIK APP kann jeder direkt mit seinem Handy mitmachen. Im App-Tool "Meine Meinung" nimmt man sein Statement per Sprachnachricht auf. Bevor der Audiokommentar online geht, prüft die Redaktion den Inhalt auf Netiquette. Danach kann die gesamte SPUTNIK-Community die Sprachnachricht in der App hören und später kann sie in den fertigen Podcast einfließen."So etwas wie unseren Mitmach-Podcast gibt es bislang noch nicht auf dem Markt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses einzigartige Projekt entwickeln konnten und jetzt mit diesem brandneuen Tool, das Hörer quasi per Knopfdruck zu Programmmachenden werden lässt, an den Start gehen", sagt Jana Cebulla, MDR SPUTNIK-Chefin und Leiterin der MDR-Hauptredaktion "Junge Angebote".Bei "Deine & Meinung" gibt es jede Woche ein neues Thema. Dabei geht es um kontroverse Fragen zu aktuell relevanten Debatten. Zu jedem Thema befragt die Redaktion Experten und ordnet die wichtigsten Fakten dazu ein. Danach kann eine Woche lang in der App (https://www.sputnik.de/service/hol-dir-die-sputnik-app-100.html) diskutiert, im Anschluss wird ein Podcast inklusive Hörerfeedback produziert und auf den gängigen Plattformen veröffentlicht - bei sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.Idee aus Innovationsprogramms "MDR next"Der neue interaktive Podcast von MDR SPUTNIK ist aus dem Innovationsprogramm "MDR next" entstanden, das mutige digitale Formate und kreative Ideen der MDR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fördert. "MDR next" ist ein zentraler Bestandteil bei der Weiterentwicklung des Mitteldeutschen Rundfunks zu einem multimedialen modernen Medienhaus.sputnik.de (https://www.sputnik.de/home/sputnik-home100.html)Das Auftaktgespräch von MDR SPUTNIK-Moderator Raimund Fichtenberger mit Sara Kulka und Psychologin Dr. Annegret Wolf steht hier zum Nachschauen zur Verfügung: https://ots.de/6Y0xzdPressekontakt:Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4733142