San Francisco (ots/PRNewswire) - Captiv8 freut sich, formell zwei Neuzugänge zu seinem Führungsteam bekannt zu geben: Stephanie Hoppe, Head of European Operations, und Saeyoung Cho, Head of Strategic Partnerships. Stephanie und Sae stoßen dazu, da die weltweite Nachfrage von Captiv8 nach internationalen Marketingdienstleistungen und Software für einflussreiche Unternehmen steigt und das Segment der Unternehmenskunden weiter wächst.Von London aus wird Stephanie die Strategie und die Ausrichtung der europäischen Aktivitäten von Captiv8 leiten, wozu auch die Expansion in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, Österreich und den Niederlanden gehört. Stephanie, die auf einen starken Agenturhintergrund zurückblickt, leitete zuvor die Geschäftsentwicklung bei Relatable und war in den letzten 5 Jahren für die Entwicklung einer Vision für soziale Gerechtigkeit vieler europäischer Fortune-500-Marken verantwortlich. Sie ist Expertin in der Durchführung von digitalen, leistungsorientierten, integrierten und einflussreichen Marketingkampagnen, die darauf abzielen, die Verbraucher mit Markenzielen zu erreichen.Saeyoung bringt ein Jahrzehnt Erfahrung in der Arbeit mit Paid Media, Owned Media und Earned Media mit, um eine Vision für soziale Gerechtigkeit mit Fortune-500-Marken zu entwickeln. Bevor sie zu Captiv8 kam, war Saeyoung Direktorin bei Horizon Media, der größten unabhängigen Werbeagentur, zu deren Kunden unter anderem Geico und Corona gehören, wo sie eine soziale Strategie verfolgte und eine hocheffektive und skalierbare interne Marketingdisziplin für Influencer in der Agentur entwickelte. Saeyoung wird sich auf die Stärkung von Industriepartnerschaften und das führende Kundenwachstum mit Unternehmenskunden konzentrieren."Bevor ich zu Captiv8 kam, war meine größte Frustration bei der Arbeit mit einigen der inspirierendsten Marken der Welt die schlechte Qualität der Daten, die ansonsten brillante kreative Strategien untermauerten. Mit zunehmender Reife des Influencer-Marketings wurde es zu einem wesentlichen Bestandteil der Medienbudgets von Marken - die Daten, die Agenturen ihren Kunden zur Verfügung stellen konnten, allerdings nicht. Captiv8 verbindet menschliche Kreativität mit exzellenten Dateneinsichten - egal, ob Sie uns als Komplettanbieter wählen oder unsere Plattform als Dashboard zur Selbstbedienung nutzen. Ich freue mich darauf, auf den bestehenden Erfolgsgeschichten von Captiv8 aufzubauen", Stephanie Hoppe"In den letzten fünf Jahren hatte ich sowohl als Kunde als auch als Experte für Markenkontexte die Gelegenheit, mitzuerleben, wie sich Captiv8 zu einer der stärksten Branchenführer im Influencer-Marketing-Ökosystem entwickelt hat, indem ich vor der Konkurrenz vorausschauende strategische Wetten auf Influencer-Daten platziert habe. Ich bin höchst begeistert, mit dem gesamten Team zusammenzuarbeiten", Saeyoung Cho"Wir sind unglaublich erfreut und fühlen uns geehrt, Saeyoung und Stephanie im Captiv8-Team zu haben. Mit Stephanies Führung auf dem europäischen Markt und Sae's fundierten Kenntnissen an Markenstrategien werden sie beide entscheidend dazu beitragen, dass Captiv8 weiter wachsen und unsere Präsenz in der Branche ausbauen kann", Krishna SubramanianCaptiv8 ist die größte KI-getriebene Plattform für Markeninhalte, die Marken mit digitalen Influencern und Schöpfern verbindet, um wirkungsvolle Geschichten zu erzählen. Marketingexperten nutzen die Plattform, um Influencer zu entdecken, brisante Inhalte zu erstellen, ihre Kampagnen zu verwalten und Ergebnisse zu messen. Das Herzstück der Plattform ist Insights, ein soziales Hörtool mit Publikumsdaten in Echtzeit von Instagram, Twitter, TikTok, YouTube und Facebook. Weitere Informationen finden Sie unter Captiv8.io.