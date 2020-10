Die Vertreterin der Republik Österreich im Grasser-Prozess, Marlies Schefer, forderte in ihrem Schlussplädoyer von den Angeklagten im Verfahren 9,8 Millionen Euro plus 4 Prozent Zinsen. "Ein Machthaber ist nicht nur verpflichtet, keine Bestechungsgelder anzunehmen, sondern sämtliche Zahlungen an den Machtgeber herauszugeben", so die Juristin der Finanzprokuratur.Der Erstangeklagte Ex-Finanzminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...