Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 25. Oktober 2020, 16.30 Uhrplanet e.: Die Zukunftsmacher*innenWie Brandenburg nachhaltig werden willFilm von Árpád BondyDas Ende der Braunkohle, glückliche Schweine in derMassentierhaltung? Die Tesla-Gigafactory - einNachhaltigkeitsprojekt? Hat in Brandenburg die Zukunft schonbegonnen?Gestern waren es nur Einzelkämpfer. Heute ist es dieschwarz-rot-grüne Landesregierung in Brandenburg. Sie will eineVorreiterrolle in puncto Nachhaltigkeit übernehmen, und greift Ideenund Projekte auf, die viele Jahre nicht erklärtes Ziel der Politikwaren.Windenergie und "power to X": Davon profitiert das Dorf Nechlin. Ausüberschüssigem Windstrom wird dort Wärme. Genug, um das ganze Dorf zubeheizen. In einem anderen Projekt wird ebenfalls aus überschüssigerWindenergie Wasserstoff als universeller Energieträger generiert.Zwei überzeugende Antworten auf die bislang ungelöste Frage, wieerneuerbare Energien gespeichert werden können - mit Vorbildpotentialfür ganz Deutschland.Das Ende der Braunkohle ist absehbar. Viele Menschen in der Regionmüssen neue Zukunftsperspektiven finden. Eine davon: künstlicheNaturräume gestalten. Die durch den Tagebau zerstörte Landschaft mussrenaturiert werden. Darin stecken Chancen. In den Spreeauen beiCottbus grasen bereits Wasserbüffel, in der Nutztierhaltung noch einneues Bild. Aus alten Tagebaulöchern sollen gleich nebenantouristische Seenlandschaften werden. Gedacht als Naherholungsgebiet.Doch der Klimawandel funkt dazwischen. Der Streit geht ums Wasser.Denn Trockenheit und Grundwasserproblematik erfordern neue Formen vonLand- und Forstwirtschaft. Selbst der ambitionierte Bau derTesla-Fabrik ist von Wasserproblemen begleitet. Wie soll der enormeWasserbedarf der Fabrik und der geschätzten 60.000 Neuankömmlingegedeckt werden?Der Weg in eine nachhaltige Zukunft - einfach ist er nicht. "planete." fragt nach - bei Umweltschützern, dem Umweltminister,Wasserexperten, Energieerzeugern, Wissenschaftlern, Waldbesitzern,Bürgern.Denn die Zukunftsmacher*innen sind wir alle.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4733282