Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,37% auf 53,15, davor 8 Tage im Plus (14,29% Zuwachs von 46,68 auf 53,35), AT&S -0,44% auf 17,92, davor 7 Tage im Plus (12,36% Zuwachs von 16,02 auf 18), AMS -2,93% auf 21,5, davor 6 Tage im Plus (13,47% Zuwachs von 19,52 auf 22,15), ATX -1,13% auf 2193,72, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 2173,79 auf 2218,87), ATX Prime-1,09% auf 1122,81, davor 3 Tage im Plus (2,01% Zuwachs von 1112,8 auf 1135,18), S Immo -0,91% auf 15,2, davor 3 Tage im Plus (5,79% Zuwachs von 14,5 auf 15,34), Petro Welt Technologies+4,48% auf 2,1, davor 3 Tage im Plus (5,79% Zuwachs von 1,99 auf 2,1), Palfinger +0,66% auf 22,9, davor 3 Tage im Minus (-1,09% Verlust von 23 auf 22,75). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Österreichische Post 29 ...

