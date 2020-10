"Wir glauben, dass die britische Wirtschaft am Ende des dritten Quartals etwa 9-10% unter dem Niveau vom Ende des letzten Jahres liegt", sagte Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England (BoE), am Dienstag, wie von Reuters berichtet. Bailey bemerkte weiter, dass er nicht erwartet, dass eine V-förmige Erholung stattfinden wird. "Wenn die Kosten der ...

