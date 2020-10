Am Dienstagmorgen gab es in Großbritannien 17.234 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, wie die Daten der britischen Regierung laut Reuters zeigten. Dieser Wert folgte dem Anstieg vom Montag um 13.972. Weitere Einzelheiten des Berichts zeigten, dass es innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test 143 Todesfälle gab, verglichen mit 50 am Montag. ...

