Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, sagte am Dienstag, dass sie noch nicht da seien, wenn es um die Entscheidung geht, ob negative Zinssätze verwendet werden sollen, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Zitate "Eine Sache, die wir von COVID gelernt haben, ist, zu überlegen, was in der Toolbox ist." "In einer Welt mit sehr niedrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...