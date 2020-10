DJ Apple stellt 5G-fähige iPhones vor

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Apple bringt den neuen Mobilfunkstandard 5G auf das iPhone. Bei einer virtuellen Veranstaltung präsentierte der Konzern gleich vier neue Versionen seines neuen Smartphones. Dabei handelt es sich um das iPhone 12 Pro, welches es auch in der größeren Max-Version gibt, als auch um das iPhone 12. Letzteres ist sowohl mit einem 6,1 Zoll großen Bildschirm zu haben als auch in der "Mini"-Version mit einer Bildschirmdiagonale von 5,4 Zoll.

Die Integration des 5G-Standards war erwartet worden. Apple hatte die Präsentationsveranstaltung unter das Motto "Hi, Speed" gestellt bzw. auf deutsch "Jetzt geht alles ganz schnell".

Nahezu alle Konkurrenten des Unternehmens, einschließlich Samsung, haben bereits 5G-Telefone auf dem Markt. Am weitesten verbreitet ist die 5G-Technik in China, das laut Counterpoint Research im zweiten Quartal für mehr als drei Viertel aller weltweiten Auslieferungen von 5G-Geräten stand. In den USA ist die 5G-Abdeckung selbst in Großstädten immer noch begrenzt. Das hat den Absatz bislang erschwert. Die Erwartungen gehen dahin, dass Apple das Geschäft nun spürbar anschieben wird. So kündigte der Mobilfunkanbieter Verizon an, sein 5G-Angebot auszuweiten.

Für das günstigste neue Gerät, das iPhone 12 Mini, müssen die Kunden mindestens 778,85 Euro auf den Tisch legen. In der Normalversion kostet es 876,30 Euro. Tiefer in die Tasche greifen muss man für das iPhone 12 Pro mit einem 6,1-Zoll-Display, das 1.120 Euro kostet. Das iPhone 12 Pro Max, das einen 6,7-Zoll-Bildschirm hat, ist ab 1.217,50 Euro zu haben.

Zudem bringt Apple eine neue Version seines Smart-Lautsprechers auf den Markt. Der "HomePod Mini", der 96,50 Euro kosten wird, ist über den digitalen Assistenten Siri steuerbar. Mit mehreren Geräten ist ein zusammenhängendes Soundsystem für das ganze Zuhause möglich. Außerdem ist darüber die Steuerung von Smarthome-Systemen möglich.

Apple hat seinen ersten HomePod-Lautsprecher Anfang 2018 nach mehreren Verzögerungen erstmals verkauft. Der sprachaktivierte Lautsprecher sollte den erfolgreichen Lautsprechern von Amazon etwas entgegensetzen, war allerdings deutlich teurer als die rivalisierenden Geräte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 14:32 ET (18:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.