An der Tesla-Aktie scheiden sich die Geister. Während einige Anleger unerschütterlich an eine Fortsetzung der Tesla-Rally glauben, fürchten andere schon seit geraumer Zeit eine gefährliche Blasenbildung. Auch unter Analysten herrscht keine einheitliche Stimmung. Ein Experte zeigt sich nun aber außerordentlich bullish für den Tesla-Anteilsschein.? Tesla-Aktie mit gutem Lauf in 2020? New Street Research-Analyst mit ambitionierter Vorhersage für Umsatz und Gewinn? Tesla-Kursziel angehobenÜber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...