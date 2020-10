KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein Zeitung" zu Merkels Baustellen in der EU:

"Deutschland hat einen Kompromiss vorgelegt, will Gelder nur kürzen, wenn der Rechtsbruch direkte Auswirkungen auf die Finanzen der EU hat. Heißt, Korruption und Betrug werden bestraft, Eingriffe in Presse und Justiz nicht. Das EU-Parlament hat Widerstand angekündigt. Hier muss Merkel vermitteln, den Kompromiss notfalls enger schnüren. Deutschland muss deutlich machen, dass die Werte einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundordnung in Europa unumstößlich sind. Es ist richtig, dass man Polen und Ungarn nicht ausschließen darf, in Kompromisse einbinden muss. Aber beim Thema Rechtsstaat muss die Kanzlerin hart bleiben. Und sie muss dafür sorgen, dass die Corona-Hilfen rechtzeitig zum Jahreswechsel zur Verfügung stehen. Alles andere wäre eine Niederlage für die Ratspräsidentschaft."/yyzz/DP/he