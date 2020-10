EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché ernennt Karl Bohman zum EVP und Leiter seiner Geschäftseinheit Stationär



14.10.2020 / 06:55 CET/CEST

- Anerkannte Cleantech-Führungskraft mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Speicherung



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 14. Oktober 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Energiespeicherunternehmen, hat Karl Bohman zum Executive Vice President und Leiter seiner Geschäftseinheit Stationär ernannt, die grosse Speicherprojekte für erneuerbare Energien für Projektträger und Versorgungsunternehmen entwickelt.

Karl Bohman ist ein erfolgreicher Cleantech-Geschäftsführer, Technologieunternehmer und Spezialist für internationale Geschäftsexpansion mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Speicherung. Er tritt in die Fussstapfen von Bryan Urban, der seit vier Jahren bei Leclanché tätig ist und die Leitung des zuvor angekündigten «build-own-operate»-Geschäfts des Unternehmens übernehmen wird, das mit der Geschäftseinheit Stationär zusammenarbeiten wird.

Zuvor war Karl Bohman auf verschiedenen Führungspositionen tätig und unter anderem Leiter der Geschäftsentwicklung bei dem schwedischen Lithium-Ionen-Batteriehersteller Northvolt und CEO des an der NASDAQ-Börse in Stockholm notierten Energiespeicherunternehmen SaltX Technology.

Karl Bohman hatte verschiedene unternehmerische Rollen in Technologie-Start-ups und Corporate Ventures inne. Er gründete zwei Unternehmen, All Set Marine Security, das er an General Electric verkaufte, und Mondozer Mediatech, bei denen er jeweils als CEO fungierte. Zudem war er in der Risikokapital-/Private-Equity-Branche tätig.

"Wir freuen uns, dass wir jemanden von Karls Kaliber mit seiner breiten internationalen Verkaufs- und Geschäftsentwicklungserfahrung für unser Team gewinnen konnten", kommentiert Anil Srivastava, CEO, Leclanché. "Wir sind zuversichtlich, dass er mit seiner Führungsstärke, seiner Erfahrung und seiner enormen Energie dazu beitragen wird, das Wachstum unseres stationären Speichergeschäfts zu beschleunigen, und dass er dafür sorgen wird, dass sich unsere Investitionen in diesem Bereich erheblich auszahlen werden. "

Karl Bohman hat in den Vereinigten Staaten und in Asien gelebt und gearbeitet. 2010 wurde er von IBM mit dem "SmartCamp"-Preis für globale Unternehmer ausgezeichnet und 2018 erhielt er den Bloomberg New Energy Pioneer Award für seine Führungsrolle in den Bereichen saubere Energietechnologien und Unternehmenstransformation.

"Ich freue mich darauf, das Energiespeichergeschäft von Leclanché zu leiten, um die Marktposition des Unternehmens zu stärken und auszubauen. Diese Branche befindet sich in einer sehr schnelllebigen und dynamischen Phase; wir werden agil sein und sowohl innovative als auch zuverlässige Lösungen anbieten müssen. Mit unseren soliden Kundenreferenzen und unserem aussergewöhnlichen Team setze ich mich mit Leidenschaft dafür ein, dieses Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und sein Wachstum zu beschleunigen", kommentiert Karl Bohman, Executive Vice President, Geschäftseinheit Stationär, Leclanché.

Karl Bohman hat einen Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen und Management der Technischen Universität Linköping in Linköping, Schweden, und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL), Schweiz. Zudem absolvierte er eine Führungsausbildung an der Stanford Graduate School of Business.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



