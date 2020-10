Das Startup kasko2go will mit einem hochtechnologischen Open-Source-Produkt die dramatischen Verluste in der Autoversicherungsbranche senken.Zug - Genadi Man, CEO des Zuger Startup-Unternehmens kasko2go, will mit einem hochtechnologischen Open-Source-Produkt die dramatischen Verluste in der Autoversicherungsbranche senken. Dies gab er im Rahmen einer Telematik-Konferenz bekannt. Langfristig soll kasko2go das Geschäftsmodell von schweizerischen und ausländischen Versicherern «signifikant profitabler» gestalten.

