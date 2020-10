Am gestrigen Handelstag stand u.a. der mit Spannung erwartete Produkttag von Apple im Fokus der Anleger. Dabei verlor der Konzern gegen den Trend im Technologiesektor rund 2,7 %. Apple hatte im Sitzungsverlauf sein neues 5G-fähiges iPhone 12 präsentiert. Kursverluste mussten auch die beiden US-Banken JPMorgan und Citigroup nach ihren Quartalszahlen verbuchen. Letztere kamen am Markt zunächst gut an, später fanden Händler immer mehr Kritikpunkte. So blieben am Ende ein Minus von 1,6 % bzw. 4,8 %. Wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden musste der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) die Tests für einen COVID-19-Impfstoff aussetzen. J&J-Aktien verloren rund 2,3 %. Daran änderte auch ein Umsatz- und Gewinnplus im Quartal nichts. Dementsprechend ...

