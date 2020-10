Der Euro hat am Mittwoch in der Früh kaum verändert zum US-Dollar notiert. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1744 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,1747 US-Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1787 Dollar festgesetzt.Der Euro ist daran gescheitert, sich oberhalb der Marke von 1,18 Dollar zu halten, schreiben die Helaba-Analysten ...

