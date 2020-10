AI Lake (Luxembourg) S.à r.l., die der Advent International Corporation zuzuschreiben ist, hat in mehreren Tranchen insgesamt 1.969.500 Aktien an der Addiko Bank AG, die 10,10 Prozent von deren Grundkapital entsprechen, verkauft. Der aufschiebend bedingte Aktienkaufvertrag vom 02.09.2020 sei von der AI Lake (Luxembourg) S.à r.l. als Verkäuferin und der Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH als Käuferin vollzogen worden, heißt es weiter. Die von DDM INVEST III AG gegen die AI Lake (Luxembourg) S.à r.l. erwirkte einstweilige Verfügung sei vom zuständigen Handelsgericht Wien am 09.10.2020 aufgehoben worden, AI Lake habe die Call Optionsvereinbarung mit DDM INVEST III AG am 12.10.2020 gekündigt. ...

