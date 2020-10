MADRID (dpa-AFX) - In Spanien sind die Verbraucherpreise im September weiter gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei das nach europäischen Standards berechnete Preisniveau (HVPI) um 0,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Eine erste Schätzung wurde bestätigt. Bereits in den Monaten zuvor war die Inflationsrate negativ gewesen. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent./bgf/ssc/fba