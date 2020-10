Vom 13.bis 15.Oktober wurde in Taiyuan, Shanxi, erfolgreich die vom Provinzkomitee Shanxi des Chinesischen Rats zur Förderung des internationalen Handels im Rahmen der (europäischen) Shanxi Brands Online Tour on the Silk Road 2020 veranstaltete Online-Konferenz zur Förderung europäischer Projektkooperationen in Shanxi durchgeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201014005381/de/

(Photo: Business Wire)

Mehr als 30 Vertreter von Unternehmen, Entwicklungszonen und weiteren Betrieben aus der Provinz Shanxi präsentierten über 100 führenden europäischen Unternehmen, Wirtschaftskammern und Wirtschafts- und Handelsinstitutionen ihre ausgezeichneten Produkte und Investitionsprojekte über eine Online-Plattform. Die alltäglichen Konferenzen behandelten Themen wie neue Ausrüstung und neue Produkte; neue Technologien und neue Materialien; Landwirtschaft, Medizin und Gesundheit, darunter "Veröffentlichungen in der Cloud", "Produktwerbung in der Cloud", "Verhandlungen in der Cloud" und weitere Themen.

Jiao Yufeng, stellvertretender Vorsitzender des Provinzkomitees Shanxi des Chinesischen Rats zur Förderung des internationalen Handels, stellte in einer Rede die Provinz Shanxi und ihre industriellen Vorzüge vor und lud europäische Unternehmen herzlich zu einem Besuch nach Shanxi ein, um dort Möglichkeiten für Sondierungen, Investitionen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu ergründen. Yang Chunquan, Direktor der Investitionsförderungsstelle in Shanxi, empfahl das Investitionsumfeld von Shanxi und bekundete die Bereitschaft zu einer umfassenden Zusammenarbeit mit europäischen Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Kultur, um eine integrative, für beide Seiten vorteilhafte und hochwertige Entwicklung zu fördern.

Vertreter aus 16 Ländern, darunter Großbritannien, Deutschland und Frankreich, nahmen an der Online-Konferenz teil. Ihrer Ansicht nach verfügt die Provinz Shanxi über einen enormen Markt, ein breites Entwicklungspotenzial und eine steigende Innovationskraft. Diese Förderungskonferenz brachte die ernste Absicht der Provinz Shanxi zur Anlockung von Investitionen zum Ausdruck. Viele europäische Unternehmen und Investoren wären für eine weitere Zusammenarbeit mit Shanxi bereit und freuen sich auf fruchtbare Ergebnisse, insbesondere in den Entwicklungszonen.

Die in Zentralchina gelegene Provinz Shanxi ist ein wichtiger Energie- und Industriestandort. Sie setzt den Fokus auf neue Infrastruktur, neue Technologien, neue Materialien, neue Ausrüstung, neue Produkte und neue Geschäftsformate und strebt den Aufbau von 14 beispielhaften Industrieclustern an, darunter die Herstellung von hochwertigen Geräten, Industrien für neue Materialien, digitale Industrien, moderne Medizin und Gesundheitsindustrien. Die Provinz Shanxi engagiert sich für die Schaffung eines internationalisierten, rechtssicheren und günstigen Geschäftsumfelds, das enorme Chancen und gute Entwicklungsbedingungen für verschiedene Handels- und Investitionskooperationen mit europäischen Unternehmen schafft, von denen alle Beteiligten profitieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201014005381/de/

Contacts:

Yang Shuai, Tel: 86-351-2024443

Hujiaqi, Tel: 86-21-58314658

E-Mail:hjq_167@lemengroup.com