DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Great Wall Motor haussieren

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Gewinnstrecke der Vortage an einigen Börsen in Ostasien, haben die Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen. Dazu trugen auch die nicht abebbenden Sorgen mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie bei, zumal mit Johnson & Johnson und Eli Lilly zwei Pharmariesen Studien für Corona-Impfstoffe ausgesetzt haben.

Am besten schlug sich noch Tokio, wo der Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 23.627 Punkte minimal zulegte. Der Schanghai-Composite gab um 0,6 Prozent nach. In Hongkong war der HSI im Späthandel kaum verändert, nachdem der Handel dort am Vortag wegen einer Taifunwarnung ausgefallen war.

In Seoul hielten sich die Anleger zunächst zurück und warteten auf die neuesten Beschlüsse der südkoreanischen Notenbank. Diese ließ wie erwartet den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent, worauf der Kospi im Verlauf etwas stärker um 0,9 Prozent zurückfiel. Die Notenbank dürfte als stimulierende Maßnahme für die Wirtschaft eher ihre Wertpapierkäufe ausweiten als die Zinsen zu senken, hieß es bei Capital Economics.

China Evergrande brechen um 16 Prozent ein - Great Wall Motor haussieren

Unter Druck standen Aktien aus der Finanzbranche. Händler verwiesen dazu auf die in den USA deutlich gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Ein niedriges Zinsniveau ist ungünstig für die Banken, weil es unter anderem niedrigere Margen im Kreditgeschäft bedeutet. Schon in Europa und an der Wall Street waren Bankaktien am Dienstag schlecht gelaufen.

Mizuho Financial Group gaben in Tokio um 2,1 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group um 1,0 Prozent nach. In Sydney verloren ANZ 1,0 Prozent, NAB 1,3 Prozent und Westpac 1,4 Prozent. Eine Ausnahme machte die Aktie der Bank of Queensland. Sie legte nach der Vorlage des Quartalsberichts um 5,2 Prozent zu.

In Hongkong standen China Evergrande sehr stark unter Verkaufsdruck, nachdem das mit einer hohen Schuldenlast kämpfende Immobilienunternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte, bei der die neuen Aktien mit einem hohen Abschlag von 15 Prozent angeboten werden. China Evergrande knickten um über 16 Prozent ein.

Einen Satz um gut 10 Prozent nach oben machten Great Wall Motor. Sie setzten damit die Aufwärtstendenz des Vortages beschleunigt fort. Der Autobauer hatte jüngst besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen für September präsentiert. Die Analysten von Citi haben darauf nun ihre Prognosen deutlich angehoben.

In Seoul gaben LG Chem um weitere 1,8 Prozent nach. Hier belastete weiter, dass Hyundai Motor wegen Problemen mit Batterien von LG Chem in seinen Elektromodellen eine Rückrufaktion starten musste. Am Montag hatte LG Chem noch starke Zahlen für den Quartalsausweis in der kommenden Woche angekündigt.

Flight Centre sackten in Sydney um 7,7 Prozent ab, nachdem die Credit Suisse die Aktie des Reiseveranstalters abgestuft hatte. Afterpay profitierten dagegen von einer "Outperform"-Empfehlung seitens RBC Capital Markets und gewannen 1,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.179,20 -0,27% -7,55% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.626,73 +0,11% -0,23% 08:00 Kospi (Seoul) 2.380,48 -0,95% +8,32% 08:00 Schanghai-Comp. 3.340,78 -0,57% +9,53% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.651,34 +0,01% -12,56% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.900,70 -0,30% +7,53% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.551,99 -0,61% -20,33% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.522,68 -0,17% -4,00% 11:00 BSE (Mumbai) 40.364,87 -0,64% -2,28% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1735 -0,1% 1,1747 1,1785 +4,6% EUR/JPY 123,79 -0,1% 123,92 124,24 +1,5% EUR/GBP 0,9117 +0,4% 0,9082 0,9043 +7,7% GBP/USD 1,2873 -0,5% 1,2938 1,3031 -2,9% USD/JPY 105,49 -0,0% 105,50 105,44 -3,0% USD/KRW 1146,57 -0,2% 1148,90 1148,27 -0,7% USD/CNY 6,7432 -0,1% 6,7467 6,7447 -3,2% USD/CNH 6,7383 +0,0% 6,7367 6,7426 -3,3% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7160 +0,0% 0,7160 0,7176 +2,2% NZD/USD 0,6649 -0,0% 0,6651 0,6646 -1,2% Bitcoin BTC/USD 11.396,86 -0,5% 11.450,01 11.449,01 +58,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,90 40,20 -0,7% -0,30 -29,8% Brent/ICE 42,16 42,45 -0,7% -0,29 -31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.894,83 1.890,30 +0,2% +4,53 +24,9% Silber (Spot) 24,11 24,18 -0,3% -0,07 +35,1% Platin (Spot) 876,05 868,50 +0,9% +7,55 -9,2% Kupfer-Future 3,06 3,04 +0,6% +0,02 +8,4% ===

