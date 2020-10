Berlin - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Erwartungen für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft weiter gesenkt. Das geht aus dem Herbstgutachten der Ökonomen hervor, welches am Mittwochvormittag veröffentlicht wurde.



In ihrer Gemeinschaftsdiagnose prognostizieren die Konjunkturforscher demnach einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung von 5,4 Prozent im laufenden Jahr (bislang -4,2 Prozent). Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

